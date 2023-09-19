Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM Saadet Grubu olarak istişare toplantısı yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün TBMM Saadet Grubu olarak istişare toplantısı yaptı. Ankara bir otelde düzenlenen toplantının sonunda akşam saatlerinde iki lider basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Meclis 1 Ekim'de açılacak grubumuz etkili bir çalışma yapacak. Burada yapılan toplantıda bu iş birliğinin temellerinin nasıl sağlanacağını görüştük. Ümit ediyorum ki Meclis’in çalışma döneminde Meclis grubumuz en etkin, en verimli çalışmayı yapacaktır ve Meclis’in daha etkili olabilmesi hükümetin kendi eksikliklerini tamamlama babında önemli bir rol oynayacaktır. Bu dönemde aynı zamanda yerel seçimlere yaklaştığımız dönem. Yerel seçimlerde de bizim başarılı bir çalışma yapmayı arzu ettiğimiz biliniyor. Her birimiz yerel seçimlere prensiben her yerde girebilmek için bir çabanın içerisindeyiz ama burada esas olan verimliliktir, iyi netice almaktır. Kendi aramızda bir iş birliği olabileceği gibi diğer siyasi partilerle de dirsek temasını ihmal etmeyeceğiz.

"YAŞADIĞIMIZ EN CİDDİ PROBLEM EKONOMİK KRİZ, VATANDAŞLARIMIZ ÇARŞIYA, PAZARA ÇIKAMAZ OLDULAR"

Bu yerel seçimlerde mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediyeyi kazanabilmek hiç olmazsa meclis üyeliklerinde il genel meclislerinde daha etkili bir pozisyon kazanabilmek. Bu konuda da teşkilatlarımız seçimden önce bir iki ay önce ciddi bir çalışmanın içerisinde girecek. İçinde bulunduğumuz dönem birçok problemlerle karşı karşıyayız. Ama içinde yaşadığımız en ciddi problem ekonomik kriz. Vatandaşlarımız bizar oldular (bezdiler). Çarşıya, pazara çıkamaz oldular. Bu dönemde hükümetin devlet çalışanlarına, emeklilere ön gördüğü ücret artışları yeterliliğin çok gerisinde kaldı. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca insan var. El insaf. Biz grup olarak bu sıkıntılardan nasıl kurtuluruz, Meclis’te bunları gündeme getireceğiz. Bu hem bir bakıma iktidara yön verme yol gösterme tarzında olacak. Diğer tarafta inşallah bizim grubumuz iktidar olduğunda nasıl bir politika izleyeceğimizi de vatandaşımıza aktarmış olacağız. Bu ekonomik kriz içinden çıkılamayacak bir şey değil yeter ki doğru formül uygulansın. Biz ekonomik yönden ülkemizin daha sağlıklı yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu iktidarın uyguladığı politikaların ise beklediğimiz neticeyi doğurmayacağını görüyoruz.

"DIŞ POLİTİKA İLE GÜNDEME NOKTA KOYDUK"

Bir diğer konuda dış politika oldu. Dünya adeta yeniden şekilleniyor. İslam ülkeleri birbirlerinden kopuk hareket ediyorlar... Biz bu görüşmelerimizde en son noktayı dış politika ile koyduk. Türkiye, dış politikada kendisine özgü tarihi, kültürel bağları olan ülkelerle de iş birliğini güçlendirirken bütün dünya ile de temasını kesmeyecek. Dünya barışına katkı sunacak. Bunun içinde genel değerlendirmeler yapıldı. Ümit ediyoruz ki Meclis’te bu konuların el birliği ile gündeme getirildiği bir dönem olacak. Bu grubumuzun ne kadar etkili çalıştığını da kamuoyuna göstermiş olacağız."