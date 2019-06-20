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  4. 20 Haziran 2019 21:33

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 23 Haziran çağrısı

Doçent Doktor Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile görüşerek basın açıklaması yaptı. Özcan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye tarafsızlık çağrısında bulunduğunu söyledi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 23 Haziran çağrısı
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Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu.
 
İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu İmralı'yı gösterdiSabah yazarı Okan Müderrisoğlu İmralı'yı gösterdi

 

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