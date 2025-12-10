Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu

Terörsüz Türkiye sürecinde MHP lideri Bahçeli'nin süreci başlattığı gün gündeme taşıdığı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için umut hakkı teklifi tartışılmaya devam ederken İYİ Partili Turhan Çömez İmtalı adasında Öcalan'a küçük bir saray yapılma planının bulunduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’teki açılım komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na yaptığı ziyarete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre Çömez, “Oylamayı ‘gizli’ yaptılar. İmralı’ya ‘gizli’ gittiler. Tutanakları ‘gizli’ tuttular. 16 sayfanın 12’sini gizlediler. Gizli saklı neyin peşindeler acaba?” dedi. İktidarın hazırlıklarını yürüttüğü ve “örgüt üyelerinin affını” içeren düzenlemeye ilişkin sert ifadeler kullanan Çömez, söz konusu girişimin “aylardır uyardıkları bölgesel bir projenin parçası olduğunu” belirterek, “Bu projenin arkasında bölgemizi dizayn etmeye çalışan küresel güçler var” dedi.

Çömez, planın ilk ayağının “terörist başının cezaevinden çıkarılması ve İmralı’da adeta ‘küçük bir saraya’ yerleştirilmesi” olduğunu ileri sürerek, buradan örgüt üzerindeki tüm yapıları yönetmesinin hedeflendiğini söyledi.

İkinci aşamada ise 9 bin PKK’li için özel bir af planlandığını dile getirdi.

Çömez, “Bunu nereden öğreniyoruz? İngiliz haber kuruluşu Reuters haftalar önce açıkladı” dedi. “TCK, Terörle Mücadele Yasası ve infaz düzenlemeleri değiştirilmek isteniyor” diyen Çömez, iktidarın anayasanın çeşitli maddelerini de tartışmaya açtığını belirtti.

İktidarın “terörsüz Türkiye” ifadesini dahi kullanmadığını söyleyen Çömez, “Çünkü yaşananların terör olduğunu kabul etmiyorlar. İstedikleri şey, 9 bin PKK’lının affedileceği özel bir yasanın çıkması” diye konuştu.

