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Teröristbaşı Öcalan ''Silah bırakın'' diyecek mi?

Teröristbaşı Öcalan ''Silah bırakın'' diyecek mi?
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MHP lideri Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk, ''Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra DEM Parti heyetinin İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle başlayan süreç devam ediyor.

Ziyaretin ardından Bahçeli ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte DEM Parti heyetinin içinde yer alan Ahmet Türk’le yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Türk, Bahçeli ile yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirterek "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" dedi.

"İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE..."

Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını söyleyen Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

Genel af tartışmalarına dair de konuşan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.

Nefes Gazetesi

Etiketler ahmet türk imralı abdullah öcalan
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