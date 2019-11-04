Teröristlerin cenazesine giden, PKK'yı destekleyen AK Partililer kim ?

CNN Türk’te Semiha Şahin’ın sunduğu programda AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil, partideki bazı isimlerin bir dönem, bir kısmının ise halen YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerini iddia etti.

CHP’Lİ ERKEK TEK TEK SIRALADI

Programın konuklarından CHP milletvekili Muharrem Erkek ise YPG’nin terör örgütü olduğunu vurgulayarak AK Parti’nin YPG’nin lideri Salih Müslim’le görüştüğünü ve kırmızı halı ile karşıladığını, parti içindeki bazı vekillerin YPG’lilerin cenazelerine gittiğini ve hatta bazı partililerin PKK’yi dolaylı da olsa desteklediğini söyledi.

ERKEK: İSİM VERİYİM Mİ? TOSUN: HAYIR HAYIR

Programa damga vuran an ise “Çözüm sürecinde PKK terör örgütü değildir diyen milletvekilleriniz oldu” diyen Erkek’e AK Partili Tosun “kim dedi PKK terör örgütü değildir?” diye yanıt verdi. Erkek’in “isim vereyim” demesi üzerine AK Partili Tosun “Hayır hayır yani dediyse ona başta biz karşı çıkmışızdır.” sözlerine Erkek “Orhan Miroğlu demedi mi?” diye yanıt verdi.

“HDP İLE İTTİFAK HALİNDESİNİZ” İDDİASINA CHP’Lİ ERKEK ÇOK SERT YANIT VERDİ

Resul Tosun bunun üzerine tartışmanın yönünü değiştirerek CHP’nin HDP ile ittifak halinde olduğunu iddia etti. Muharrem Erkek de bunun üzerine CHP’nin İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halinde olduklarını ifade ederek “Yıllarca FETÖ ile el ele yürüdünüz, çözüm sürecinde devleti PKK ile aynı masaya oturttunuz, IŞİD’i desteklediniz” diye yanıt verdi.

Programın devamında da moderatör Semiha Şahin, ana konudan kopan konukları uyarmak zorunda kaldı.