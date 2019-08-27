Terörle mücadele defterinden ''cihatçılar'' çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” diyerek, işaret ettiği 7 Haziran - 1 Kasım 2015 tarihleri arasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre, o dönem Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında, Ağustos 2015’te toplanan Bakanlar Kurulu, Suriye’den gelebilecek terör tehdidine karşı bölgedeki dost gruplara silah ve malzeme verilmesi, bunların sınırdan geçirilmesi kararı aldı. Karar kapsamında devletin ilgili birimlerine açık yetki verildi. Böylece Türkiye, Suriye bataklığına resmen girmiş oldu.

“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran - 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır” diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ, o döneme ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7 Haziran 2015’te, AKP’nin tek başına iktidarını kaybetmesi üzerine yeni hükümet kurulana kadar görevine devam eden Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ağustos 2015’te, Suriye’deki iç savaşla ilgili önemli bir karar aldı.

Kuruldan çıkan karar

Bakanlar Kurulu’nda, bu kapsamda, Suriye’den gelebilecek terör tehdidinin önlenmesi amacıyla buradaki “dost grupların” desteklenmesi kararlaştırıldı. Alınan kararla, bu konuda devletin ilgili birimlerine açık yetki verildi. Buna göre Türkiye, Suriye’de “dost grup” olarak gördüğü örgütlere silah ve teçhizat desteği verecek, devletin ilgili birimleri, bu grupların sınırdan getirilip götürülmesi konusunda tam yetkili olacaktı. Yine bu örgütlerin kullanacağı silahların yurtdışından ithal edilmesi amacıyla ilgili birimlere yetki verilirken, bu malların girişleri gümrük dışı tutuldu. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar, Türkiye’nin resmen Suriye’deki bataklığa girmesine neden oldu. Bu tarihten sonra, arasında birçok cihatçı örgütün de olduğu gruplar Türkiye tarafından büyük oranda desteklendi.