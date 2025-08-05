Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde sembolik olarak silah bırakmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan 51 üyeli komisyon bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Yeni bir dönemin başlangıcı. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Komisyonumuz on yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen, kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır. Burada asli meselemiz hiç şüphesiz Anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. TBMM'nin çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir. Siyasi hesaplarla, dar tanım ve kalıplarla değil cesaretle hareket etmenin adıdır.'' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"Örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulmasıyla başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil aziz milletimizin meselesidir.

Bu komisyon toplumun manevi dokusunu tahkim etmeye, kardeşliği kalıcılaştırmaya, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul edip ortak yaşamı güçlendirmeye dönük bir çağrıdır.

Esasında milletimizin arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları toplumumuzun asırlar boyunca en önemli toplumsal yapı taşı olmuştur.

Küresel emperyalizmin böl-parçala-yönet politikalarının kirli aracı olarak kullanılan terör aparatları vasıtasıyla içimize suni şekilde sokulmaya çalışan ayrılık fitnesine milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir.

Terör eylemlerinin ülkemize yaşattığı karanlık yıllar her bir yurttaşımızın ortak kaybı ve acısıdır. Terör bu topraklarda emeğimizi, umudumuzu da çaldı.

Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz.

Siyasetin, düşüncenin ve vicdanın daha çok konuşulduğu dönem olmak zorundadır.

Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin imkanlarını ve gücünü daha yüksek sesle konuşmanın zamanı gelmiştir.

Attığımız her adım bu kadim coğrafyada barış ve kardeşliği tahkim etmek üzerine olmalıdır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir.

Türk-Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Çanakkale'de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kardeşliğimiz sadece savaş meydanlarında değil, acıda ve mutlulukta birlikte yürümektedir.

Ülkemizin önünü tıkayan karanlık dönem milletimizin feraseti ve devletimizin kararlılığıyla geride kalıyor.

Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz ama kardeşlik cümleleri kuracağız.

Şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın asla sonucu değildir. Milletimizin kararlılığının sonucudur.

Eğer terör belasıyla uğraşmak zorunda olmasaydık nice okullar, üniversiteler, hastaneler çok daha önce inşa edilebilirdi.

Bugün iftihar ettiğimiz savunma teknolojilerimize belki çok daha erken zamanlarda ulaşabilirdik.

En ağır bedel canla ödenmiştir. Manevi kayıplar unutulmaz acılarımızdır. Canları pahasına bu vatanı savunan kahramanlar bu sürecin manevi mimarlarıdır. Atacağımız her adımda onların emanetine sadık kalacağımızı ifade ediyoruz.

Bu sürecin parçası olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkı veren herkes bu memleketin mayasında kardeşlik olduğunu göstermiştir.

Milletin taleplerinin siyasal zeminde buluşması, koordinasyonun yürütülmesi huzur için elzemdir.

Tartışmanın mecrası TBMM ve bugün oluşturduğumuz bu komisyondur. Bugün burada TBMM'de temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcileri buradadır. Toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği siyasi iradenin yansımasıdır. Milletimizin her adımdan haberi olmasının hakkı vardır.

"HER ADIMDA ŞEFFAFLIK OLMALI"

Her adımda şeffaflık olmalıdır. Komisyon çalışmaları hakkında kamuoyunun ve basının bilgilendirilmesi yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Süreci zehirleyebilecek ve provoke edecek açıklamalara itibar edilmemesi sağlamak da bu komisyonun başlıca görevidir.

Bu süreç Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Komisyonumuz müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir.

Farklı fikirlerin ortak akılda birleşmesini sağlayacak anlayışla çalışacaktır. Bu sürecin en önemli hususlarından birisi de toplumsal psikolojinin doğru şekilde yürütülmesidir. Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değildir.

Silahın tamamen bırakılmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanması da bu komisyonun görevlerindendir. Meclis'in manevi gücü, temsili yapısı provokasyonlara karşı en güçlü kalkanımız olacaktır. Provokasyonlar her zaman her dönemde olabilir. Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun diğer kesimleri de dahil edilecektir. Üniversitelerin, STK'ların katkıları olumlu olacaktır. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır.

Bu masa milletin vicdanıyla, aklıyla, irfanıyla ve inancıyla kurulmuştur. Demokratik, çoğulcu ve herkesin kendisini ait hissettiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."