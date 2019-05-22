Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan arasında canlı yayında "Tevfik Göksu" tartışması yaşanmıştı. İmamoğlu, Ahmet Hakan'a; Esenler Belediye Başkanı Göksu için "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, İmamoğlu'nu lekeliyorsun." ifadelerini kullanmıştı. Tevfik Göksu, İmamoğlu ile aralarında yaşanan polemikle ilgili son olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

"CHP ADAYININ HAKKIMDAKİ SÖZLERİ İÇİN TEK ŞEY SÖYLEYECEĞİM ..."

Göksu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "CHP adayının hakkımdaki sözleri için tek söyleyeceğim. Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir. Taklidin eninde sonunda varacağı noktayı da tüm Türkiye dün gece hep birlikte görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Savunacaksan çağır onla konuşayım

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında Tevfik Göksu'nun kendisi hakkındaki sözlerini hatırlatması üzerine "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır onunla da konuşurum. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım" diyerek Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

İstanbul'da bir iftar programında konuşan Tevfik Göksu "Ne diyor Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Hesap büyük olay büyük" demişti.