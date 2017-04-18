Tezcan: YSK Başkanı hakkındaki FETÖ iddiaları doğru olabillir

Fatih Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isim. Erdoğan'a olan bağlılığını ve sevgisini gizlemiyor. Hatta sık sık Erdoğan'dan 'Reisim' diye ediyor. Tezcan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ilk dışarı çıkan ve vatandaşları sokağa davet eden isimlerin başında geliyordu.

Tezcan, referandumun ardından yaşanan tartışmalarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Fatih Tezcan'ın hedefinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Başkanı Sadi Güven vardı.

Tezcan, Güven hakkında iki ihtimalden söz etti.

İşte Tezcan'ın yaptığı paylaşımlar...

"16 Nisan'dan önce Analiz Merkezi'ne bazı ihbarlar gelmişti. Buna göre: Bazı Kripto FETÖ'cüler AK Parti'nin sandık görevlisi yapılıyorlardı. Bu ihbarı bu haliyle işleyemedik, değerlendiremedik. Kripto FETÖ'cülerin sandıklarda ne için kullanılacağını düşünemedik. 16 Nisan'da çıktı. 16 Nisan'da sandıkta olan şu: Sözde AK Parti'nin sandık görevlisi ama özde Fetullahçı şahıslarla CHP ve HDP'liler 16 Nisan'dan önce anlaştı. Buna göre bazı yerlerde oy pusuları ve zarflar KASTEN MÜHÜRLENMEDİ. Vatandaştan itiraz edenlereyse "YSK Kararı var, sıkıntı yok" denildi. Vatandaş oyunu kullandı. EVET diyen de oldu HAYIR diyen de. Zaten kumpasın amacı Kaos Planı için bahane üretmekti, oylara etki etmek değil. CHP-HDP ile Kripto FETÖ'cü AK Partililer'in (AK-FETÖ) Kumpas İşbirliği YSK'ya da taşındı. Zira YSK'ya durumu bildiren de AK-FETÖ'cüler oldu! Yani sandıkta CHP ile muvazaa'ya giren AK-FETÖ'cüler hem oy pusulalarını mühürlemediler hem de YSK'ya 'Unuttuk' veya 'Zaman yoktu' dediler. ŞİMDİ DİKKAT: YSK cevaben "Oy pusulaları dışarıdan gelmedi yani sahte değil diye AK Parti CHP HDP olarak imza atıyorsanız sıkıntı yok" dedi.

SADİ GÜVEN'LE İLGİLİ 2 İHTİMAL GÖRÜYORUM

YSK Başkanı Sadi Güven'le ilgili 2 ihtimal görüyorum: 1- Anlattığım şu tuzağı göremedi. (%10) 2- Hakkındaki FETÖ iddiaları doğru. (%90) "YSK Başkanı neden FETÖ'cü olsun?" diyene soru: FETÖ-CHP-HDP, YSK'dan onay geleceğini bilmiyorlarsa, bu kumpası kime güvenerek hazırladılar? Devam ediyorum: YSK'dan onay geldikten sonra zaten AK-FETÖ'cü görevliler, CHP'li ve HDP'li görevliler sevinçten havaya uçtular. İş tamamdı! Hiçbiri sahte veya çalıntı olmayan ama MÜHÜRSÜZ bırakılan binlerce EVET ve HAYIR oyu artık YSK'daydı. Plan'ın 2.safhasına geçildi. Bu 2.safhada oy sayımının sonucu beklendi. HAYIR'lar fazla çıksaydı EVET'çiler "Mühürsüz Pusulalar Var" diye seçim iptali isteyecekti. HAYIR'cılar da bütün dünyaya "GÖRÜYORSUNUZ BU DİKTATÖRLÜK! DEMOKRASİYE İNANMIYORLAR! HAYIR ÇIKTI AMA KABUL ETMİYORLAR!" diyeceklerdi = KAOS. Bu 2.safhada EVET çıksaydı -ki çıktı- şimdi uygulanan yol benimsenecekti: "HIRSIZ ERDOĞAN OYLARI ÇALDI ASLINDA HAYIR ÇIKMIŞTI" = KAOS. 16 Nisan'da hile yok ama CIA-FETÖ-CHP-HDP'nin düzenlediği ve mükemmel kurgulanmış bir Kazan/Kazan Kumpası ve Kasıtlı bir Kaos Planı var. #HileliSonucaHayır #YavAKseçimKurumu diyenlere bu twit zincirini okutun diyeceğim ama halkın büyük bölümü zaten hile olmadığını biliyor. HAYIR'cılar uyanık olsunlar ki Yabancı İstihbaratların Yerli İşbirlikçileri'ne uymasınlar diye yazdım. Paylaşırsanız iyi olur, teşekkürler.