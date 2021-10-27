Tezkerede dikkat çeken ''yabancı silahlı kuvvetler'' maddesi

TBMM'den AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla geçen Irak ve Suriye tezkeresinde yer alan "yabancı silahlı kuvvetler" maddesi dikkat çekti.

Tezkerede yer alan, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması…” şeklindeki ifade tartışma konusu oldu.

‘YABANCI ASKERLERİN GELMESİNİ İÇERİYOR’

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “CHP olarak Türkiye’ye yabancı askerlerin gelmesini içeren, gerekçesiz 2 yıla çıkarılan Suriye/Irak’a ilişkin tezkereye ‘Hayır’ dedik” dedi.

‘HANGİ ÇIKARIMIZA HİZMET EDİYOR?’

Söz konusu maddeyi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Murat Ağrıel şüphelerini dile getirdi. “Belirtilen ‘Yabancı Silahlı Kuvvetler’ kimlerdir?” diye soran Ağrel, “Merak ediyorum … ‘Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ maddesi hangi Milli çıkarımıza hizmet ediyor?” ifadelerini kullandı.