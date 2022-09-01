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TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. TFF'nin binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

2 ZANLI DA ALKOL ALMIŞ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'nin binasına saldırı düzenleyen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yakın yerden 11 atış olduğunu değerlendiriyoruz. Ve 5 adet de isabet var binaya. Bu olayın zanlılarını hemen kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U ve O.G polisimizin dikkatle çalışması sonucu alındı. İkisi de zir zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen yakınında 250 metre karşıda bir evdeler. Olaydan hemen önce tesadüf bir polis memurumuz kendisiyle ilgili bir selfie çekiyor. Bunlar hem alkol alıyor, hem denize giriyor. O esnada bu atışı gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

TFF'YE SİLAHLI SALDIRI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Etiketler tff bina tff türkiye
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