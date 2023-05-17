TİP: ''Oylar Kılıçdaroğlu'na''

Cumhurbaşkanlığının ikinci turu için siyasetçilerden açıklamalar gelmeye devam ederken TİP'li Barış Atay, ikinci tur için seçmenlere "Oylar Kılıçdaroğlu'na" çağrısında bulundu.

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. Siyasi partiler de seçmenlerine oy verme çağrıları yapmaya ve hangi adayı destekleyeceklerini açıklamaya devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. TİP'li Barış Atay, "Oylar Kılıçdaroğlu'na" diyerek Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yılgınlık yok. Bir şey kaybedilmedi. Şimdi 2. tur zamanı!" dedi.