TİP'ten Binali Yıldırım'a ''anayasa'' dersi

Meclis’teki basın toplantısına sembolik tahta getiren Baş, geçmişte ilk öğretimdeki ‘Cin Ali’ alıştırmalarına gönderme yaptı.

Baş, “Oku Cin Ali oku. Binali bak bu anayasa. Binali anayasa oku. Binali bu suç” yazılı okuma fişlerini iplere astı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre Baş, “TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamaz” hükmünü içeren Anayasa’nın 94’üncü maddesi metnini de tahtaya astı.

