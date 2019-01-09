Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Benzin ve motorine okkalı zam geldi ! Pompaya da yansıyacak
Kredi kartı kredisinden kimler faydalanabilecek ? İşte en önemli şart...
Kredi kartı kredisinden kimler faydalanabilecek ? İşte en önemli şart...
Plaza çalışanlarına kötü haber ! Zam geldi..
Plaza çalışanlarına kötü haber ! Zam geldi..
İndirime rağmen, elektrik faturaları neden düşmüyor ? İşte yanıtı...
İndirime rağmen, elektrik faturaları neden düşmüyor ? İşte yanıtı...
Dolar yeniden 5,5 TL sınırına dayandı; işte günün ilk rakamları
Dolar yeniden 5,5 TL sınırına dayandı; işte günün ilk rakamları
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
Ülke şokta ! 13 konsoloslukta bomba paniği
Ülke şokta ! 13 konsoloslukta bomba paniği
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Ocak 2019 10:13

TİP'ten Binali Yıldırım'a ''anayasa'' dersi

Türkyie İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a tepkisini okuma fişleriyle ifade etti.

TİP'ten Binali Yıldırım'a ''anayasa'' dersi
A+ A-

Meclis’teki basın toplantısına sembolik tahta getiren Baş, geçmişte ilk öğretimdeki ‘Cin Ali’ alıştırmalarına gönderme yaptı. 

Baş, “Oku Cin Ali oku. Binali bak bu anayasa. Binali anayasa oku. Binali bu suç” yazılı okuma fişlerini iplere astı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre Baş, “TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamaz” hükmünü içeren Anayasa’nın 94’üncü maddesi metnini de tahtaya astı. 
 

Hürriyet

türkiye işçi partisi , tip , binali yıldırım , anayasa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM