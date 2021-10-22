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TİP'ten Erdoğan'a 'Squid Game' temalı gönderme

TİP'ten Erdoğan'a 'Squid Game' temalı gönderme

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından dünya genelinde izlenme rekorları kıran Squid Game temalı bir video paylaştı.

TİP, Twitter hesabından paylaştığı videoda son döneme damga vuran internet dizisi 'Squid Game' temalı paylaştığı videoda Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. 

 Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra dolar/TL yükselişi devam ediyor. Kötü gidişattaki ekonomik durumun hatırlatıldığı videoda Erdoğan'ın sözleri anımsatıldı. 

TİP paylaştığı videoda, Erdoğan'ın "Bugün Anadolu'da benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar 'açız' diye bağırıyorsa, ev kirasını elektriği suyu ödeyemiyorsa, yüzde ellisi yoksulluk sınırının altındaysa ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir" sözlerini kullandı.

 

Etiketler tip recep tayyip erdoğan squid game
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