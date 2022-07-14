TKH: ''Erdoğan ve AK Parti'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması mümkün değildir''

Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ''Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması mümkün değildir'' denildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü öncesi komünistlerden bir yazılı açıklama geldi. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan açıklamada "15 Temmuz’un arkasına saklanılarak 6 yıllık zaman diliminde ortaya konan pratik, özünde FETÖ’nün siyasi ayağını kurtarma ve fikirlerini yaşama geçirme siyasetinden başka bir şey değildir" denildi.

15 Temmuz’un arkasındaki gücün ABD emperyalizmi ve NATO olduğunun altı çizilen açıklamada "Bugün ABD başkanı ile görüşmek için sıraya giren ve ABD emperyalizminin çıkarlarını korumak adına NATO’nun genişlemesine onay veren Erdoğan’ın ve NATO siyasetini merkeze koyarak emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen dış siyaset çizgisine sahip AK Parti’nin 15 Temmuz’la hesaplaşması mümkün değildir” vurgusu yapıldı.

"FETÖ'nün fikirleri ve siyasi ayağı iktidardadır" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

“6 yıl önce yaşanan darbe girişiminin bütün boyutları ortaya konmadan 15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmak mümkün değildir. AK Parti’nin 15 Temmuz üzerinden yürüttüğü hamaset siyaseti, bugün AK Parti eliyle kurulan rejiminin karakterini örtmek için kullanılan politik bir örtüye dönüşmüştür. 15 Temmuz’un arkasına saklanılarak 6 yıllık zaman diliminde ortaya konan pratik, özünde FETÖ’nün siyasi ayağını kurtarma ve fikirlerini yaşama geçirme siyasetinden başka bir şey değildir.

AK PARTİ’NİN 15 TEMMUZ’LA HESAPLAŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR: Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, İslamcı bir tarikat/cemaat olan Gülen Hareketi’ne yönelik idari ve adli kovuşturma/yargılamayla geçiştirilmiş, Gülen Hareketi’nin niteliği, karakteri, misyonu, politikası gündeme getirilmemiş, getirilmek istenmemiştir. Aynı zamanda yürütülen kovuşturma ve soruşturmalar bizzat AK Parti tarafından manipüle edilerek FETÖ’nün siyasi ve sermaye ayağı bizzat AK Parti tarafından korunmuş, bu kanlı darbenin arkasındaki ABD emperyalizmi ve NATO ise unutturulmaya çalışılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmanın tek yolu, bu darbe girişiminin temsil ettiği zihniyetle hesaplaşmaktan geçmektedir. 15 Temmuz, Amerikancı bir darbe girişimidir. 15 Temmuz’un arkasındaki güç ülkemizde geçmiş yıllardaki darbelerde olduğu gibi ABD emperyalizmi ve NATO’dur. Bugün ABD başkanı ile görüşmek için sıraya giren ve ABD emperyalizminin çıkarlarını korumak adına NATO’nun genişlemesine onay veren Erdoğan’ın ve NATO siyasetini merkeze koyarak emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen dış siyaset çizgisine sahip AK Parti’nin 15 Temmuz’la hesaplaşması mümkün değildir.

15 TEMMUZ İSLAMCI BİR KANLI SİYASAL KALKIŞMADIR: 15 Temmuz, İslamcı bir darbe girişimidir. FETÖ olarak kodlanan Gülen Hareketi, cemaat örgütlenmesi kisvesi altında İslamcı bir siyasi hareket olarak darbe girişiminin failidir. 15 Temmuz, Amerikancı bir darbe girişimi olduğu kadar 251 vatandaşın ölümüne neden olan İslamcı bir kanlı siyasal kalkışmadır. 15 Temmuz’un gerici ve dinci karakteriyle hesaplaşılmadan 15 Temmuz ele alınamaz. 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı iktidardadır. 15 Temmuz darbe girişiminin faillerine yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturma bizzat AK Parti iktidarı tarafından manipüle edilmiş, FETÖ’nün siyasi ayağı AK Parti tarafından korunmuştur. FETÖ’nün siyasi ayağı yargı önüne çıkmadan, 15 Temmuz’la hesaplaşmak mümkün değildir. FETÖ’nün en büyük ortağı AK Parti’dir ve FETÖ ile aynı genetik kodlara sahip AK Parti, FETÖ’nün siyasi ayağı olarak bugün iktidardadır.

FETÖ’NÜN FİKİRLERİ İKTİDARDADIR: FETÖ’nün fikirleri iktidardadır. 15 Temmuz darbe girişimiyle politik misyonu ve kime hizmet ettiği ortaya çıkan FETÖ’nün temsil ettiği zihniyet bugün AK Parti tarafından aynen temsil edilmektedir. AK Parti’nin Amerikancılıkta, İslamcılıkta, piyasacılıkta, cumhuriyet ve laiklik düşmanlığında FETÖ’den hiçbir farkı bulunmamaktadır. Geçmişte ortaktılar, bugün ise FETÖ’nün ruhu AK Parti tarafından yaşatılmaktadır. FETÖ ile aynı genetik kodlara sahip AK Parti’nin mimarı olduğu Amerikancı ve gerici istibdat rejiminin üstü 15 Temmuz hamasetiyle örtülmek istenmektedir. Bilinmelidir ki, AK Parti eliyle kurulan istibdat rejimi tıpkı FETÖ gibi Amerikancı ve gerici bir rejim olarak ülkemizin başına gelmiş en büyük felaketlerden birisidir. Amerikancı ve İslamcı kanlı darbe girişimi, ancak ve ancak emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı bir duruşla karşıya alınabilir.”