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  4. 06 Mayıs 2019 21:54

TKP İstanbul'da 10 bin 492 oy alan adayını geri çekti

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine yönelik iptal kararının ardından TKP, 31 Mart'ta 10 bin 492 oy alan adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden aday olmayacağını açıkladı.

TKP İstanbul'da 10 bin 492 oy alan adayını geri çekti
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Türkiye Komünist Partisi'nden YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına tepki.

TKP'den yapılan açıklamada, "Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır" denildi.

TKP'nin İstanbul adayı Zehra Gürer Karaoğlu 31 Mart seçimlerinde 10 bin 492  oy almıştı.

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