TKP İstanbul'da 10 bin 492 oy alan adayını geri çekti

Türkiye Komünist Partisi'nden YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına tepki.

TKP'den yapılan açıklamada, "Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır" denildi.

TKP'nin İstanbul adayı Zehra Gürer Karaoğlu 31 Mart seçimlerinde 10 bin 492 oy almıştı.

İstanbul'da yenilenecek yerel seçimlerde düğümü 216 bin seçmen çözecek