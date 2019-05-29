''Tokatlanan'' gençten açıklama geldi !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, 'Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz' demişti. Süleyman Soylu'nun 'tokatlandı' dediği genç, "Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz" açıklaması yaptı.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'de dinlemeyerek yandaş basının ilgili odağı olan Eyüp Akgün yine yandaşların dile getirdiği 'Tokatlandı' haberi ile ilgili açıklama yaptı. Keskin, "Konuşmanın bir bölümünde elini göğsüme vurup sözde bana ders veriyor. Sonra da sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Atmaya kalkanlara da gereken cevabı anladığı dilden veririz. Böyle bir göreve soyunmuşsanız. Taraflı tarafsız herkesin söylediklerini olgunlukla dinleyeceksiniz. Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU DE DEMİŞTİ?

Soylu, dün esnaf ziyareti sırasında şu açıklamayı yapmıştı: "Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, 'Süleyman Soylu, senin İstanbul'da ne işin var' diyor. 'Otursana Ankara'da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana' diyor."

''BU ARSIZLARIN YALANI BİTMEZ''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yalan haberlere ''Şimdi de apaçık görüntüleri montajlayıp "Ekrem İmamoğlu çocuğa tokat attı" diye iftira atıyorlar. Bu arsızların yalanı bitmez ama millet bunların ne olduğunu görsün. Sn. İmamoğlu tüm provokasyonlara sükunet ile cevap veriyor'' ifadeleriyle tepki gösterdi. Tekin, videonun montajsız halini sosyal medyadan paylaşmıştı.