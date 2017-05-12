Topbaş'a kötü haber! Damadının tahliyesinde flaş gelişme

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi.

Nurettin Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milletvekilleri ve bakanların ByLock kullandıklarına dair herhangi bir somut bilginin olmadığını öne sürdü. TGRT Haber'de konuşan Canikli, FETÖ ile mücadele ederken kimsenin kayırılmasının mümkün olmadığını savunarak, Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi. Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi.

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