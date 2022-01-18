Toplantı sona erdi: 8 partiden ortak açıklama

HDP'nin çağrısıyla bugün yapılan 'ittifak' toplantısı sonrası ortak bir açıklama yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) çağrısıyla Demokrasi İttifakı için partilerin bir araya geleceği toplantı sona erdi.

Toplantıya, HDP, TİP, SMF, EMEP, TÖP, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileri katılırken; toplantı sonrası ortak bir açıklama yapıldı.

''DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN ÖNÜ AÇILABİLİR''

''Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir'' denilen açıklamada, ''İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır.

Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

''-Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,

-Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,

-Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.

Dayanışma, mücadele ve umutla…

EMEP

EHP

Halkevleri

HDP

SMF

TİP

TÖP

TKP''