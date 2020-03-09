Toplantıya damga vuran an ! Koronavirüs önlemi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle toplantının ardından Stoltenberg ile tokalaşmamak için "koronavirüs" demesi salonda gülümsemelere neden oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs nedeniyle ile tokalaşmamak için "koronavirüs" demesi salonda gülümsemelere neden oldu.

"AVRUPA, SURİYE'DEKİ DRAMA SESSİZ KALAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü olmadığını belirterek, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz" dedi.

STOLTENBERG İLE TOKALAŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg'in düzenlediği ortak basın toplantısının sonunda tüm salonu gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için "koronavirüs" dedi. O anlar salonda gülümsemelere neden oldu.

HEYETTEKİLERE EL SELAMI VERDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Brüksel'e ulaştıracak uçağa binmeden önce uğurlamaya gelen bakan ve yetkililerle koronavirüs önlemi olarak tokalaşmadı. Erdoğan, tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam verdi. Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz cuma günü namaz sonrası cemaate tokalaşmaların ertelenmesi tavsiyesi vermişti.