Torba yasadan ''orman satışı'' çıktı

Gelir elde etmek için devletin elinde ne var ne yok özelleştirip satış rekorları kıran iktidar, ormandaki dikili ağaçların da satılması için yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Meclis'e sunulan yeni tasarıya göre, devlet artık ormandaki ihtiyaç fazlası ağaçları kesip kütük haline getirmek yerine, canlı ağaçları doğrudan ihaleyle satacak. Tasarıyla ayrıca parasını ödeyen herkese izin almaya bile gerek duymadan orman içinde ağaçla ilgili tesis kurma yetkisi veriliyor. Başbakan Binali Yıldırım imzasını taşıyan, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis'e sunuldu. Tarım Bakanlığı'nın uzmanlık alanına giren arazi toplulaştırması işlemlerinin DSİ'ye devredilmesini de öngören torba tasarıda özellikle ormanlar ve çevreye yönelik yeni bir talan furyası başlatabilecek kritik maddeler yer alıyor.

HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Mevcut Orman Kanunu'na göre, devlet ormanlarından dikili yaş ağaçları kesmek ya da kökünden sökmek yasak. Hatta bu yasak kuru ağaçlarla orman içine dökülmüş palamut ve kozalaklarla orman çiçeklerini dahi kapsıyor. Dikili yaş ağacı, kurumuş ağacı ya da kozalak ve benzeri orman varlığını kesmenin, sökmenin ya da ormandan götürmenin cezası ise 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Devlet ömrünü tamamlamış dikili ağaçlarla kuru ağaçları sadece kendisi kesip satışa çıkarabiliyor.

İLK KEZ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAK

Hükümet torba tasarının 13'üncü maddesiyle ilk kez devlet ormanlarındaki dikili yaş ağaçların kişi veya şirketlere parayla satılmasının önünü açıyor. Orman Kanununun 30'uncu maddesinde yapılması öngörülen değişikle devlet ormanı içerisindeki dikili ağaçlar artık tıpkı kütük haline getirilmiş odun gibi satılabilir ‘orman ürünü' sayılacak.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre mevcut yasada ise dikili ağaçlar satışa konu orman ürünü kabul edilmiyor. Tasarının yasalaşması halinde devlet ormanı içerisindeki dikili yaş ağaçlar da artık açık artırma yoluyla parayı en çok veren kişi veya şirketlere satılacak. Bununla beraber, dikili ağaçlar gerektiği hallerde açık artırmaya bile sokulmadan isteyen yatırımcılara tahsis edilip satılabilecek.

ŞİRKETLERİN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ



Maddenin gerekçesinde, dikili yaş ağaçların orman ürünü kabul edilip satılmasına karar verilmesinde şirketlerden gelen talebin etkili olması dikkat çekti. Ağaçların dikili halde ve orman içinde satılmasının, orman ürünlerinin en iyi standartla üretilerek kullanım alanlarına en kısa sürede kaliteli ve taze olarak ulaştırılmasını sağlayacağı belirtilen gerekçede, bu sayede ekonomik olmayan kesim, sürütme, istifleme, taşıma ve depolama işlemlerinden kaynaklanan yüksek maliyetin de önleneceği belirtildi. Gerekçede dikili ağaçların ileriye dönük çok yıllı satılması kararının da, şirketlerin ileriye yönelik programlarını yapabilmeleri ve hammadde garantisi verilebilmesi için alındığı belirtildi.

