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  4. Törene damga vuran anlar: Kılıçdaroğlu'nu ''Sayın Cumhurbaşkanım'' diyerek çağırdı

Törene damga vuran anlar: Kılıçdaroğlu'nu ''Sayın Cumhurbaşkanım'' diyerek çağırdı

Törene damga vuran anlar: Kılıçdaroğlu'nu ''Sayın Cumhurbaşkanım'' diyerek çağırdı

Edirne'deki Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'nda ilginç bir an yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması için Edirne'ye geldi. Programda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesiyle kürsüye davet etmesiyle dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu. İşte Edirne Belediye Başkanı'nın konuşması ve bu konuşmanın üzerine Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri ile ilgili detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NU "SAYIN CUMHURBAŞKANIM" DİYEREK KÜRSÜYE ÇAĞIRDI
Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Gürkan "O cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda kullandığı bir ifade ise törene adeta damga vurdu. Gürkan, "Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapması için kürsüye çağırdı.

 KILIÇDAROĞLU'NUN İLK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." sözleriyle başladı.

Etiketler tören kılıçdaroğlu
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