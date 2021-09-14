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Trabzon'da ''Cumhurbaşkanı Meral Akşener'' sloganları

Trabzon'da ''Cumhurbaşkanı Meral Akşener'' sloganları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı ile karşılandı.

İl gezilerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Artvin'e esnaf ziyaretine gitmek için indiği Trabzon Havaalanı'nda davul zurna ile karşılandı.

"CUMHURBAŞKANI AKŞENER"
Akşener’i karşılamaya gelen vatandaşlar “Gençlerin umudu Meral Akşener" ve "Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganlarını attı.

Akşener, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Artvin’e gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

Etiketler meral akşener cumhurbaşkanı
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