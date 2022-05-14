Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarındaki büyük rezaleti Ümit Özdağ ortaya çıkardı!

Türkiye'de iktidarın yanlış sığınmacı politikası ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili mücadelesini sürdüren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu sefer de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki Türkiye Cumhuriyeti düşmanı, 19 Mayıs 1919'u "sözde Rum soykırımı" ilan eden Rum şarkıcı rezaletini ortaya çıkardı.

Turkcell Süper Lig'te şampiyonluğunu lig bitmeden önce ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için büyük bir organizasyon hazırlamıştı. Ancak organizasyonda yer alan bir Rum sanatçıyla ilgili skandal ayrıntı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından ortaya çıktı.

Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili paylaşılan görselde yer alan sanatçı Matthaios Tsahouridis'e ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaparak Trabzonspor yönetimine "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." mesajını gönderdi.

Özdağ'ın Pontus Rum olan ve 19 Mayıs 1919’u “sözde Pontus soykırımı” olarak tanımlayan Matthaios Tsahouridis'e yönelik uyarısı sonrasında sosyal medyada Trabzonspor'un paylaştığı afişe çok sayıda tepki geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919 için skandal ifadeler kullanan Rum Tsahoudiris'in Trabzonspor'un kupa kutlamalarında yer alması Trabzonspor taraftarlarının da tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlar: