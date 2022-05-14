  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarındaki büyük rezaleti Ümit Özdağ ortaya çıkardı!

Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarındaki büyük rezaleti Ümit Özdağ ortaya çıkardı!

Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarındaki büyük rezaleti Ümit Özdağ ortaya çıkardı!

Türkiye'de iktidarın yanlış sığınmacı politikası ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili mücadelesini sürdüren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu sefer de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki Türkiye Cumhuriyeti düşmanı, 19 Mayıs 1919'u "sözde Rum soykırımı" ilan eden Rum şarkıcı rezaletini ortaya çıkardı.

Turkcell Süper Lig'te şampiyonluğunu lig bitmeden önce ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için büyük bir organizasyon hazırlamıştı. Ancak organizasyonda yer alan bir Rum sanatçıyla ilgili skandal ayrıntı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından ortaya çıktı.

Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili paylaşılan görselde yer alan sanatçı Matthaios Tsahouridis'e ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaparak Trabzonspor yönetimine "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." mesajını gönderdi.

Özdağ'ın Pontus Rum olan ve 19 Mayıs 1919’u “sözde Pontus soykırımı” olarak tanımlayan Matthaios Tsahouridis'e yönelik uyarısı sonrasında sosyal medyada Trabzonspor'un paylaştığı afişe çok sayıda tepki geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919 için skandal ifadeler kullanan Rum Tsahoudiris'in Trabzonspor'un kupa kutlamalarında yer alması Trabzonspor taraftarlarının da tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlar:

ümit özdağ ve trabzonspor'un matthaios thsahouridis paylaşımları

ümit özdağ ve trabzonspor'un matthaios thsahouridis paylaşımları

 

Etiketler trabzonspor ümit özdağ zafer partisi rum pntos
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markette zarar rekoru kırıldı
Son seçim anketinde büyük sürpriz!
Sedat Peker’den SADAT paylaşımı!
Cem Yılmaz'ın o soruya verdiği yanıt olay oldu: Noterde sevişirseniz netice alabilirsiniz
Nagehan Alçı: ''CHP'li olduğum, CHP'yi destekleyeceğim falan yok''
Cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmişti! Ece Erken'den yeni hamle
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu ayarı yapmadan sakın kullanmayın
Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı
Kalça dansıyla mest etmişti! Serenay Sarıkaya'dan derin göğüs dekolteli dans kıyafeti!
Korkulan hastalık geri döndü! 3 il diken üstünde: İlk ölüm gerçekleşti