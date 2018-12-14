Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Turhan şöyle konuştu:

"Dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu ilave güvenlik için, otomasyona geçmek için demir yollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir.

Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda son günlerde kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."

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