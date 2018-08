''Trump’ın ağzı yüzü ayrı oynuyor''

Ekomomik ambargo ile ABD’nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyleyen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Son seçimde başlarına garip bir adam geldi. Ağız oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir tarafa, kulağı bir tarafa gidiyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle çatışıyor” dedi.



AK Parti Kayseri İl örgütü tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Milletvekilleri İsmail Tamer ile Hülyan Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile çok sayıda partili katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Özhaseki, AK Parti’nin iktidara geldiği 16 yıldan bu yana, çok sayıda engellemeye rağmen icraat yapmaktan geri durmadığını ifade etti. En son engelin ABD tarafından uygulanan ekonomik ambargo olduğuna değinen Özhaseki, 16 yıllık süreçteki engelleme girişimlerini şöyle özetledi:

“Düşünün şimdi iktidara gelmişsiniz. Bir müddet sonra Cumhuriyet mitingleri yapılıyor. Yani iktidardan gidin mitingleri yapılıyor. Laiklik bahane ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği tehlikede deniyor. Biraz daha zaman geçiyor Danıştay saldırıları yapılıyor. Bir savcı efendi Türkiye’de milletin yüzde 50 oyunu almış bir partiye kapatma davası açıyor. Bir oyla zor kurtarıyorsunuz.Biraz daha zaman geçiyor Gezi olayları oluyor. Faizler yüzde 5’e düşmüş. Müthiş yatırımlar yapılıyor. Kalkınma da zirve yapmışız. En iyi dönemdeyiz. Taksim’de 8 ağaç bahane ediliyor. Tüm dünya ayağa kaldırılıyor. Arkasından muhtıralar gelmeye başladı. Sonra yargı darbesi, FETÖ’nün kandırılmış tipleri, ellerinde buldukları ve yan yana ekleyerek uydurdukları delillerle bakanlara operasyonlar yaptılar bu memlekette. Ardından MİT tırlarını çevirip Türkiye’yi dünyaya şikayet etme operasyonu, MİT Müsteşarını içeri alarak Cumhurbaşkanımızı ulaşma operasyonları Son 3 yılda yaşadıklarımız var. Bir taraftan Güneydoğu’da şımarttıkları eline silah verdikleri kandırılmış tipler, çukur kazarak bağımsızlık ilan ediyorlar. Kibar sözcük olarak ‘özyönetim’ diyelim. 23 tane vilayetinizi koparmak istiyorlar. Ecdadın her köşesinde şehit yattığı bu vatan toprağını bölüp bu ülkeyi küçültmek istiyorlar. Anadolu’nun ortasında bizleri boğmak istiyorlar. Çok şükür altından kalktık. O hainleri kazdıkları çukurlara doldurduk ve bitirdik. O FETÖ darbesi. Çok şükür onu da atlattık. Elbette 251 kardeşimiz şehit oldu. Onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah şehadetlerini kabul etsin. Bizleri de onlara layık etsin. Sonra Suriye’de vermiş olduğumuz savaş, yurtdışında ülkemizin güvenliğini sağlamak için aslanlarımızın mücadelesi ve son 3 yıldır içerisinde bulunduğumuz ortamda ekonomik darbe girişimi.”



“Muhalefet garip bir çıkarcı anlayış içerisinde”

Ekonomik darbe girişimi ile Amerika’nın maskesinin düştüğünü dile getiren Özhaseki, muhalefete de, ekonomik darbe girişimini fırsata çevirme maksatlarından dolayı yüklendi. Özhaseki, “Ne yazık ki bizim muhalefet buradan da bir şey çıkar mı diye bekliyor. Batı’nın yapmış olduğu tüm Türk milletine karşı yapılmış olan bu hain saldırı karşısında acaba bir çıkar elde edebilir miyiz, dövizin oynamalarından kur farklılıklarından iktidarı vurabilir miyiz.. Böyle garip bir çıkarcı anlayış içerisinde koşuyorlar. Bin 200 delegesini sayamayanlar bize döviz kurunda akıl vermeye kalkıyorlar. Doğrusu biz bunları biliyoruz. Hiç umurumuzda bile değil” dedi.



“Eski Türkiye özlemi içerisindeler”

Trump politikalarını da eleştiren Özhaseki, Rahip Brunson olayına dair Amerika’nın söylemlerinin gerçekçi olmadığını söyledi. Özhaseki, “ ABD’nin gerçek yüzünün ortaya çıkması herkesi sevindiriyor. Son seçimde başlarına garip bir adam geldi. Ağız oynuyor yüzü oynuyor. Saçı bir tarafa kulağı bir tarafa gidiyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle çatışıyor. Çin’e ve Rusya’ya laf atıyor. Kore’den vazgeçiyor, Afrika ülkelerine laf atıyor. Onun da elinde kullandığı bir rahibi var. Adam İzmir’de papaz olarak gözüküyor, Güneydoğu’da PKK’lılarla zafer işaretleri çekiyor. Her türlü gizli toplantının içerisinde. Bu adamı bırakacaksınız da bırakacaksınız... Niye bırakacağız, çok muhterem bir din adamı imiş. O din adamı Amerika’da otursaydı da sizinle kalsaydı, bizde ne işi var bu adamın. Güneydoğu’da ne işi var onun? Binlerce silahı PKK’lılara verirken sizin dostluğunuz yakışıyor muydu? Bu hain FETÖ denilen adamın Amerika’da beslenip bu işleri organize ettiğini bildiğiniz halde Türkiye Cumhuriyeti sizden bu suçluyu istiyor. Onu vermemek dostluğa yakışıyor mu? Hiçbiri yakışmıyor elbette ki. Onlar eski Türkiye özlemi içerisindeler. Yani ne derlerse hazır ola geçecek, evet emredin biz yapalım diyen adamlar istiyorlar. Zayıf düşüp el açacak ekonomide muhtaç olacak para aldığı için de emir alacak bir Türkiye bekliyorlar. Bu geçti çünkü AK Parti var. Recep Tayyip Erdoğan var. Biz eşit bir ülkeyiz. Dimdik dururuz ve hakkımızı savunuruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ekonomiye yapılan saldırıyı ezanımıza ve bayrağımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun karşısında dimdik durmaya biz her zaman kararlıyız ve devam edeceğiz” diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından, Özhaseki ve diğer katılımcılar, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.