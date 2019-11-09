TSK'daki FETÖMETRE niye siyaset kurumunda uygulanmıyor?

AK Parti eski milletvekili ve iktidara yakın Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner'in, “KHK faciadır” diyerek tepkileri üzerine toplayan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a yönelik çıkışları devam ediyor.

AK Partili Metiner, hem Bülent Arınç hem de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik için, "Takdir Reis’imizindir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevden alınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Metiner, “Soruyorlar: FETÖMETRE niye siyaset kurumunda uygulanmıyor? Başka mahallelerde kim yerinde kalamaz bilmem ama uygulanması halinde bizim cenahta Arınçgillerden eser kalmaz bilirim” ifadelerini paylaştı.

AK Partili Metiner bir diğer paylaşımında ise “İhanetçileri makamlarla ödüllendirmek, gerçek dava adamlarını küstürüp uzaklaştırır ve ihanetçilerin de sayısını çoğaltır, biline!” diyerek Saray’da görev yapan Arınç ve Çevik’i hedef aldı, görevden alma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliyelerine destek vermesi ile gündeme gelmişti.