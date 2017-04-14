Tuğçe Kazaz'dan bir garip 'evet'

Tuğçe Kazaz podyumların tozunu attıran bir mankendi. Güzelliği ve fiziğiyle en aranan isimlerin başında geliyordu. Sonra bir gayri müslim ile evlendi. Dinini değiştirdi.

Sonra çok farklı bir insan olarak kamuoyunun karşısına çıktı. Türbana girdi. Yetmedi en yılmaz AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan savunucusu oldu.

Kazaz hayranlarından ve takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine referandum kararını açıkladı. Bilgisayarın başına geçti. Önce getirilmek istenen sisteme eleştirilerini yöneltti. ''Tek adam'' eleştirilerinin doğru olduğunu ve kendilerine anlatılan ile önlerine konanın farklı olduğunu belirtti:

''Deli gibi fikirlerimi merak edip kendince alay edenleri, izninizle engelleyeyim. Çünkü fikri olmadan zikri olanlar dökülmeye başladı bile:) Şimdiye kadar neden kararsız kaldığıma gelince; Çünkü beklediğim ve savunduğum başkanlık sistemiyle, önümüze gelen bu sistem çok farklıydı. Bundan dolayı sessizce süreci ve olanları izledim. Ayrıca Dünya'daki yönetim modellerini uzunca bir süre inceledim. Tabi, tüm bu izlenimlerim sonucunda canım ülkemin insanıyla yani bizlerle ilgili çok acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Bizler fikirlerimizi çatıştırmayı bırakmış, fikirlerin esaretinde ne yazıkki kendimiz çatışıyor olmuşuz. Farkında mısınız? İnadına yaşıyor, inadına kutuplaşıyor ve en acısı Pazar günü ülkemizin geleceğine yine inadına karar vermeye çalışıyoruz. Fikirlerimizi ortaya koymaktan korkmayalım ve en önemlisi, lütfen bu milletin geleceğine inatlaşarak ve kutuplaşarak karar vermeyelim. Fikrimi açıklamadan önce bir kaç önemli konuya da değinmek istiyorum. Sn. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden bir vatandaş olarak ricalarım olacak.''

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sıraladı Kazaz:

GAZETECİLERE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VERİN

''Lütfen, yargının bağımsızlığı zarar görmesin. Lütfen, yargının bağımsızlığını güçlendirin. Lütfen, etrafınızı saran ve sadece sizden güç alanlara geçit vermeyin. Lütfen, Fetö Vb. Örgütlerden kaynaklı mağduriyeti olan vatandaşların mağduriyetini giderin. Lütfen, insanımızı yargılayarak ötekileştiren ve derin kutuplaştırmalara yol açan, menfaatçi kişilere pirim vermeyin. Lütfen, vatana ihanet suçu işleyenler hariç, fikirlerini kuralları ihlal ederek ifade eden gazetecilere, tekrar ifade özgürlüğü verin. Lütfen, samimi olan cemaatler hariç, din adı altında kurulmuş bu ezoterik örgütlerin, inançlarımızı daha fazla kemirmesine fırsat vermeyin. Lütfen, bize geçmişine değil, geleceğine umutla bakan bir Türkiye hayali vaadedin. En önemlisi ise Sn. Cumhurbaşkanım lütfen bir daha kimseye kanmayın. Çünkü siz kandınız mı bütün ülke kanmış oluyoruz. Bir de keşkelerim var tabi. Keşke bizi bu kadar korkutan, bir başkanlık sistemini önümüze getirmeseydiniz. Keşke, bu kadar kutuplaşarak değil de aynı ülkenin evlatları olarak, bu seçime bir bayram havasında girebilseydik. Keşke, bu kadar mühim bir seçimi milletin sinir uçlarına dokunan, sinir kişilikler anlatmasaydı. Buna ben de dahilim:) Keşke, OHAL sürecinde bu tercihi yapmak zorunda kalmasaydık. Şimdi gelelim kararıma ve sebeplerine. Lütfen sabırlı olun. Çünkü ben bu güne kadar doğru bildiğimi söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Arkadaşlar, bu seçim benim anladığım kadarıyla iki ucu keskin bıçak. Neresinden tutsak elimizi kesecek ve canımızı yakacak. Çoğunuzun aklındaki korkuyu biliyorum. Erdoğan veya onun yerine gelecek Cumhurbaşkanının, Cumhuriyeti mi kuruluyor. Yani tek adam hakimiyeti. Açıkçası ben de aynı fikirdeyim. Her ne kadar yasalarla kamufle edilmiş olsa da bana göre de bu tek adam iktidarıdır. Fakat Sizlere soruyorum. Tek yönlü bakmayalım.''

Ama Kazaz vurucu darbeyi en sona sakladı.

"Batının kontrolünde terör örgütlerinin yuvalandığı bir Türkiye yerine, terörün ve batının yuvalanmadığı bir Türkiye için Evet diyeceğim''