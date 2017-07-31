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  4. 31 Temmuz 2017 23:07

Tuğrul Türkeş HDP'li ismin odasına yerleşti

AK Partili Tuğrul Türkeş, HDP'li Figen Yüksedağ'ın Meclis'teki odasına yerleşti.

Tuğrul Türkeş HDP'li ismin odasına yerleşti
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Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen HDP'li Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.

Yeni kabinede yer bulamayan AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, yeniden Meclis'e dönerken, vekilliği düşürülen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

Yüksekdağ'ın 21 Şubat'ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliğinin düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı. O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

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