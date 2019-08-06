Tüm kamu kurumları Cumhurbaşkanlığı'ndan izlenecek

Kamuda plan, program ve stratejik planların izlenmesi için önemli bir sistem hayat buluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Stratejii ve Bütçe Başkanlığı tarafından bir yazılım sistemi hazırlanacak. Yıl sonuna kadar oluşturulacak yazılımla, plan, program, bütçe ve kurumsal stratejik planlar arasında uyum sağlanması amaçlanıyor. Yazılım, hem Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması konusunda taban olacak hem de söz konusu belgelerin izlenmesi ve performanslarının ölçülmesinde kullanılacak.

Akşam gazetesinden Miray Çimen'in haberine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı plan, program ve stratejik planların izlenmesi için önemli bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda bir yazılım sistemi hazırlanacak. Oluşturulacak yazılımla, plan, program, bütçe ve kurumsal stratejik planlar arasında uyum sağlanması amaçlanıyor. Yazılım, hem Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması konusunda taban olurken hem de bu belgelerin izlenmesinde kullanılacak.

Entegresyon sağlanacak

Çalışma kapsamında Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans ölçümü konusunda bilgisayar programları yazdırılacak. Bu programlar kurumun bilgi işlem sistemi üzerine yüklenecek. Ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon sağlanacak. Gerekli kullanıcı yetkilendirmelerinin de yapılmasının ardından sistem kullanıma açılacaktır.

‘Kaya’ da geliştirilecek

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi adı altında da bir çalışmaya başlanacak. Yılsonuna kadar projeye başlanması planlanırken, kamu yatırım sürecinde kullanılan mevcut ‘KaYa Bilgi Sistemi’nin işlevlerinin geliştirilmesi ve kamu yatırım projelerine alınan kararların daha rasyonel olması sağlanacak. Önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni bilgi sisteminin tasarlanması amacıyla proje kapsamında ihtiyaç analizi yapılarak, yeni bilgi sistemine ilişkin şartname hazırlanacak.

Taslak hazır başkanlığa sunuldu

Söz konusu sistemin tasarım taslağının hazırlandığı öğrenildi. Hazırlanan bu ön tasarımın başkanlığa sunulduğu ifade edildi. Çalışmanın yapılması için proje bütçesinde yer alan ödeneğin henüz kullanılmadığı, bu ödeneğin yılın ikinci yarısında kullanılarak sistemin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

