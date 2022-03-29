Tüm partilerin seçmenlerine Erdoğan soruldu... Sonuç muhalefete şok etkisi yaratacak!

Kritik 2023 seçimleri için yapılan son anketlerdeki oy kaybı açık açık görülen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer derin bir "oh" çekti.

ASAL Araştırma Şirketinin Mart ayı anketinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 71.3’ü başarılı buluyorum yanıtını verdi. ASAL Araştırma Şirketinin 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 580 kişiyle yaptığı son ankette katılımcılara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?”sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 71,3’ü “Başarılı buluyorum” derken, “Başarısız buluyorum ” diyenler yüzde 16,5 “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 12,2 çıktı. HANGİ SİYASİ PARTİ NE KADAR BAŞARILI BULUYOR? Ankette, AK Parti’lilerin yüzde 86,5’i, CHP’lilerin 71’i, MHP’lilerin 83,7’si, İYİ Partililerin yüzde 75’4’ü, HDP’lilerin yüzde 41,6’sı, Diğer Partililerin yüzde 70,8’i, Kararsız ve Hiçbiri yanıtı verenlerin ise yüzde 69,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği başarılı buluyor. İşte ASAL'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?" anketinin sonuçları: Son seçim anketi geldi; ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'' oylara yansıdıHaber Son ankette Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isteyen 6 muhalefet partisinin oy oranı belli olduPolitika ASAL Şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı: Barajı Sadece 4 parti geçebiliyorGüncel