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  4. 08 Nisan 2019 11:24

Tunç Soyer de mazbatasını aldı

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, bugün İzmir İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı

Tunç Soyer de mazbatasını aldı
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Heyecanla beklenen 31 Mart yerel seçimleri sonlandı ve yüzde 58.10 oy oranı ile Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sandıktan zaferle çıkan Soyer, bugün İzmir İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Soyer'e, İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

"ANKARA VE İSTANBUL'DA O KOLTUĞU BOŞALTMAYANLARA DERS OLUR UMARIM"

Soyer; "Tarihi MÖ 6500 yıl öncesine giden 8500 yıllık bir şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'in 35. belediye başkanıyım. Gerçekten büyük bir gurur bugün aynı zamanda efsane belediye başkanı rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum gnü. Onun efsanesine de sahip çıkacağım. Şunu da biliyorum ki bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onuda büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Ankara'da, İstanbul'da o koltuğu boşaltmayanlara da ders olur umarım. Bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım" dedi.

Mazbatasını alan Soyer, makam devir teslimi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Mansur Yavaş mazbatasını aldıMansur Yavaş mazbatasını aldı

 
 
 

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