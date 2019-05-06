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  4. 06 Mayıs 2019 21:20

Tunç Soyer'den İstanbul açıklaması

YSK'nın İstanbul'da seçimi iptal etmesinin ardından tepkiler art arda geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul seçimlerinin iptali hakkında açıklama yaptı.

Tunç Soyer'den İstanbul açıklaması
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YSK'nın tartışmalı İstanbul seçimini iptal kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından açıklama yaptı. Soyer, "yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'nun etiketlediği mesajında şunları söyledi: "İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz. @ekrem_imamoglu"

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti ! Seçimler yenileniyor...YSK İstanbul seçimlerini iptal etti ! Seçimler yenileniyor...

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