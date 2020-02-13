Tuncay Özkan: ''Siyasi ayak bizsek, siz ne ayaksınız kardeşim!''

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, GazeteDuvar'dan Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk oldu.

Özkan, FETÖ’nün siyasi ayağı ve CHP’nin CNN Türk boykotu ile ilgili açıklamalar yaptı. ‘Altı yıl cezaevinde kalıp Fethullah’ın her şeyiyle mücadele eden ben Fethullahçıyım ya da grup başkanvekilliğinden itibaren tüm yaşam biçimini bununla mücadeleye adamış olan Kemal Kılıçdaroğlu Fethullahçı, onlar değil! Fethullah’ın siyasi ayağı biziz(!) Peki o zaman soruyorum, siz ne ayaksınız!’ diyen Tuncay Özkan, tartışmanın burada bitmeyeceğini ifade etti ve “FETÖ’yü temizlemenin tek yolu CHP iktidarıdır” diye konuştu.