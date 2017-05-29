Türel görevden alınacak mı ? Açıklama geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, görevden alınacağına yönelik iddialara sert çıkarak, "Bu hayal simsarları, haysiyet ve şeref cellatları, her zaman kabir böcekleri gibi sahne alırlar" dedi. Türel, Giritli Parkı'na otopark konusunu ise referanduma götüreceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol Caddesi düzenlemesi kapsamında Giritli Parkı'nın otoparka dönüştürüleceğine yönelik iddialara basın toplantısıyla cevap verdi. Toplantıda son günlerde kulislerde gündeme getirilen görevden alınacağına yönelik söylentilere de yanıt veren Türel, buna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Türel, "Bu soruyla keyfim yerine geldi. Burası neresi, Büyükşehir Belediyesi. Ben burada hangi sıfatla bulunuyorum, Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla bulunuyorum. Bu hayal simsarları, haysiyet ve şeref cellatları her zaman kabir böcekleri gibi sahne alırlar. Onlar zamanın doğruyu gösterdiği süreçte mahcup olurlar ama bu mahcubiyetleri yüzsüz oldukları için yüzlerine de vurmaz. Çok fazla söylenecek söze gerek yok. Bırakalım zavallılar, kendi küçük dünyalarında yazdıklarıyla mutlu olsunlar. Biz görevimizin başındayız, Antalya'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz" diye konuştu.



CADDE İÇİN REFERANDUM YAPILMIŞTI



Toplantıda Antalya kamuoyunda tartışmalara neden olan Giritli Parkı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Türel, Şarampol Caddesi'nin kendisi için özel bir kıymeti olduğunu söyledi. Cadde düzenlemeleri kapsamında Şarampol'ü ele aldıklarını belirten Türel, caddede dünyanın en önemli yayalaştırma projesini planladıklarını söyledi. Düzenlemeden sonra caddenin cazibe merkezi olacağını dile getiren Türel, "Şarampol projesinin güzelliği ortaya çıkmaya başladıkça rahatsızlık duyanlar ortaya çıktı. Projeyle bölgenin otopark sorununu çözeceğiz. Kent trafiği rahatlayacak. Burası sadece cadde düzenlemesinden ibaret değil. Halkımıza sorarak uygulamaya koyduk, 1.5 sene önce referanduma gittik. 9 mahalle yüzde 90'ın üzerinde destekledi. Bu otoparklar da halkımıza soruldu. Halk yolumuzu açtı" dedi.



KİMSE İTİRAZ ETMEMİŞTİ



Caddede inşaatın bitmek üzere olduğunu dile getiren Türel, projenin toplam maliyetinin 55 milyon TL olduğunu aktardı. Caddeyle kesişen Tonguç Kavşağı'nda trafiği alta aldıklarını hatırlatan Türel, yıllardan beri sıkıntı yaratan yağmursuyu drenaj hattını da çözdüklerini vurguladı. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde 720 araç kapasiteli yeraltı otoparkı olacağını kaydeden Türel, şöyle devam etti:



"Üçgen Mahallesi'nde tartışmalara neden olan Şarampol Katlı Otoparkı kararlarını 5 kez Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldık. O kararlarda 'evet' diyenlerin bazıları şimdi otopark yapılmasın diye boy gösteriyor. Yapılmaması hususunda Muratpaşa Belediyesi'nin olumsuz görüşü söz konusu olmamıştır. Kimse süreçte itiraz etmedi. Bu yapılmasın diyenler neredeydiler o zaman. İtirazlar herkese açıktır. Bu itirazları yapanların akılları neredeydi. Şu ana kadar açılan bir dava da yok. Proje alanında yer alan Giritliler Evi aynen kalacak, yıkımı söz konusu değil. Bu hayal ürünü, nereden uyduruyorlar. Bir kaşık suda fırtına koparıyorlar."



AĞAÇLAR KESİLMEYECEK



Menderes Türel, otoparkın parkın yarısından az bir alanda yer alacağını, kalan kısımda yeşil alan ve Giritliler Evi'nin korunacağını aktardı. 180 araçlık bir otoparkın 5 milyon bedelle yapılacağını belirten Türel, şöyle devam etti:



"Defalarca halkla projeyi tartıştık. Biz yaptık olduk demedik, olacak da demedik. Mevcut durum en hassas şekilde ele alındı. 75 ağaç var. Bu ağaçların 39'unu nakledeceğiz. Geri kalan hepsini alanda koruyoruz. Bir tek ağaç kesilmesi söz konusu değil. Tamamını neden yer altından yapmıyoruz sorusu akla geliyor. Projenin 3 katını yer altına yapıyoruz. Yeşili korumak adına 3 katını yer üstünde planladık. Cumhuriyet Meydanı'nda aynı şeyi yaşamıştım. Oradaki ağaçlar hakkın rahmetine kavuşmak üzere. Eğer o ağaçları nakletseydik tutması imkansızdı. Biz o dönem 70 araçlık otopark kapasitesini koruyarak ağaçları koruduk. Orada daha çok kapasiteli bir otopark yapabilirdik. Burada tamamen yer altı otopark alanı yapmak istersek nakil edecek ağaç sayısı daha çok artacak."



ŞOV YAPIYORLAR



Giritli Parkı'nda eylem yapanların popülizm yaptığını savunan Türel, "Sadece şov yapıyorlar. Kimse beni çevre hassasiyeti ile sınamasın. İlk dönemimde 1 milyon ağaç diktim. Başka belediyeler gibi ağaçları kesmedik. Projelerdeki ağaçları taşıyoruz. Bu sene hedefim 10 milyon ağaç dikmek. Bir tane ağaç dikmeyenler ağaçların nakledilmesini konuşuyor, bunu halkın takdirine bırakıyorum. Mevcut parkın büyük bölümünü koruyoruz. 55 milyon liralık bir parayı caddeye harcıyoruz, bu Türkiye için kolay bir rakam değil. Değer katacak bir proje yapıyoruz" dedi.



OTOPARK İÇİN REFERANDUM YAPILACAK



Otoparkı ihtiyaç olduğu için yaptıklarına vurgu yapan Menderes Türel, "Durup dururken biz bir otopark yapalım demedik. Meclis'te 5 defa gündeme geldi. Otoparka itiraz edenler arasında CHP'li meclis üyesi Songül Başkaya, 5 kararın 2'sinde evet oyu verdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, iki defa kabul oyu verdi. Keşke o zaman söyleselerdi. Gerekirse yeniden bir halk oylaması yaparız. İstemiyorlarsa yapmayız. Bu projeye karşı çıkanlar arasında mahallede oturanlara rastlamadım. Bizim için önemli olan sessiz çoğunluktur. 3-5 şovmen oradaki halkın hislerine tercümen olamaz, biz halkımıza sorarız. Ben tramvay gibi büyük projeleri bile halka sordum. Halka rağmen otoparkı yapmam. Şarampol halkı istemezse yapmayız. İsterlerse de yapmak boynumun borcudur. 11 Haziran'a yetişecek şekilde referandum yapacağız. 3 mahalle oy kullanacak. Söz de karar da milletindir. Herkesten ricam Şarampol insanının sesine duyarlı olmasıdır" diye konuştu.



PABUÇ BIRAKMAYIZ



Menderes Türel, Şarampol Caddesi'ni küçücük otoparka feda etmeyeceğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biz bu projeyi durdurmak isteyenlere pabuç bırakmayız. Katılımcı yönetim anlayışından taviz vermeyeceğiz. Bu referandumda taraf olmak istemiyorum. Halkın takdiri her şeyin üstündedir. Normalde referandum öncesi mahalleliyi bilgilendirirdik, bunu yapmayacağız. Halkın kararını hür iradesi ile verebilecek bir ortam oluşturmaya çalışacağım. Yanlış bilgilendirmeyi önlemek için broşür dağıtabiliriz. Hayır çıkarsa hiç sorun yok. O zaman otoparktan vazgeçeriz. Evet çıkarsa da gereğini yaparım. Biz halkın sesine kulak vermek zorundayız."