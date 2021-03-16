Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı

MHP’nin kurucu lideri Türkeş’in oğlu AK Parti eski milletvekili Kutalmış Türkeş, Andımız tartışmalarında MHP lideri Bahçeli’ye "Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım'de" ifadelerini kullandı.

AK Parti eski milletvekili Kutalmış Türkeş, Yargıtay’ın Andımız kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ağabeyi AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’e çağrıda bulundu.

Bahçeli’nin 2014 yılında Andımız’ın kaldırılmasıyla ilgili yaptığı bir açıklamaya da Twitter hesabından yer veren Türkeş, "Devlet Bey, işte beklediğin an!Geç karşılarına:'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun yada ittifakı bozarım' de!Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı!Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin,yapmazsan MHP yi esir,kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin!Hodri Meydan!" notunu düştü.

Bahçeli o konuşmasında "En az haftada bir gün o ikametgâhın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin T.C'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını sormazsam da namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu..." ifadelerini kullanmıştı.

BİR ÇAĞRIDA TUĞRUL TÜRKEŞ’E

Kutalmış Türkeş, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda ise ağabeyi Tuğrul Türkeş’e çağrıda bulundu.

Türkeş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Tuğrul Türkeş,beni hiçbirzaman MHP üyesi dahi yapmadılar ama Siz MHP de başkan yardımcılığı yaptınız, o dönemde milliyetçiliğe ayak uzatmaya kalkanın ayaklarını kırarız diyordunuz!İşte sana fırsat!Madem Türkeş'in oğlusun BABAMIZA YAKIŞANI YAP KIR O BACAKLARI OKUT ANDIMIZI!"