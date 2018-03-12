Türkiye Almanya Büyükelçisi'ne nota verdi !

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3381 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Almanya'daki PKK saldırılarına ilişkişn Bozdağ, "Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Başaran Holdişng'e ait özel jet İran sınırları içinde malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor.

Elimizdeki verilere göre kazanın nedeni şuanda belli değil. Bunların net sonucu kara kutunun incelemesinden sonra diğer verilerin incelemensinden sonra ortaya çıkacaktır.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Harekatın başından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şuana kadar 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı.

TSK bölgede hiçbir sivili hedef almamıştır.

Bölgedeki terör unsurları temizlenene kadar operasyon devam edecektir.

ALMANYA'DAKİ PKK SALDIRILARI

Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman hükümeti sorumludur.

Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyeneleri yakalamak Alman hükümetinin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür.

Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.

Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.

ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ

Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Münbiç'te terör unsurları istemediğimizi belirttik

Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı