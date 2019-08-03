Türkiye erken seçime mi gidiyor ? Dikkat çeken iddia

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayı öncesi, partideki ülkücülere “Yuvaya dönün” çağrısının ardından bu çağrıy İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı’dan tepki gelirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmış ve, “Herkes soruyor ‘Neler oluyor’ diye... Kasımda seçime hazırlanın” paylaşımında bulunmuştu. Türkkan, böyle bir paylaşımda bulunmasının nedeninin “Türkiye’de ekonominin kötüye gidişinden kaynaklandığını” açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkkan, “Matematiksel kavramlarla ve Merkez Bankası sarmallarıyla uğraşıyorlar. Kanser olmuş bir hastaya mantar ilacı veriyorlar. Türkiye’nin ekonomik problemleri var ve bunun için faiz, döviz sarmalları değil, paranın dışında şeylere de ihtiyaç var. Hak, hukuk, adalet gibi... Hükümet adım atmalı ancak atmıyor. Kötüye gidişin farkında olmasına karşın önlem almıyor. Ekonomideki kötü sonucun önüne geçmek için de kasım ayında erken seçim olacağını öngörüyorum” dedi. Tükkan, “AKP ile MHP’nin de bu kötüşün sonucu olarak aynı paralellikte kan kaybettiğini, bu nedenle MHP lideri Bahçeli’nin İYİ Parti’li delegelere çağrıda bulunduğunu düşündüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin ortak bir çözüm olarak ‘erken seçimi’ gündeme getirebileceğini” belirtti.

İYİ PARTİ BUGÜN KURULTAYA GİDİYOR

İYİ Parti mayıs ayında yapılan tüzük kurultayındaki bazı değişiklikleri yaşama geçirebilmek için 4. Olağanüstü Kurultayı’nı bugün ve yarın gerçekleştirecek. Kurultayda, Akşener’in çarşaf listede karar kıldığı belirtilirken, tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda da İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısı 80’den 50’ye indirilecek. Ayrıca kurultaya bir gün kala İYİ Parti Meclis Grubu toplandı. Toplantı sonrasında Yavuz Ağıralioğlu’ndan boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine Müsavat Dervişoğlu seçildi.

Yeni GİK’in belirlenmesinden sonra Akşener, partinin en önemli karar organı olan Başkanlık Divanı’nı yeniden belirleyecek.