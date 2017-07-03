Türkiye için tarihi gün ! Erdoğan'dan törende kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, savunma sanayiindeki çalışmalara değindi.

Tuzla'da Kınalıada Korveti'nin denize indirme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinin millileştirilmesine yönelik çalışmaları anlattı ve "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" dedi.

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlar savunma sanayiine gösterdiğimiz özenin ne denli doğru olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamladığımız 14 adet projemiz var. 10 adet imzalanacak projemiz daha var. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum. Uçak gemisi gibi projeler bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı yüzyılda yaşamanın avantajlarını iyi değerlendirmek zorundayız. Savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen tüketen değil üreten olmalıyız. Herhangi bir alanda muadil ürünlerde kendi kuruluşlarımızı tercih etmeliyiz. Planlarımızın omurgası milli imkanlara dayanmalıdır.

Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar nedeniyle terörle mücadelemizi sınırdışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştir. Yaşanan sorunları çözecek büyük küçük demeden bu alanda projesi olan herkesi destekleyecek düzeni tesis etmeliyiz.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını engelleyecek tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz. Gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. Türkiye dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. 2023 yılında savunma sanayiinde dışa bağımlılığı tamamen kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak adımları daha hızlı atmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından sembolik olarak kaynak yaptı.