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  4. 27 Şubat 2018 21:47

Türkiye ile ABD masaya oturuyor... Tarih belli oldu !

Türkiye ile ABD arasındaki sorunları çözmek için iki ülke masaya oturuyor.

Türkiye ile ABD masaya oturuyor... Tarih belli oldu !
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Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.

Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm  geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden ilkinin toplantısı 8-9  Mart'ta ABD'de yapılacak. 

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Rex Tillerson'ın  15-16 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili ilişkilerin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu.

Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden  Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantısını  yapacak. Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin  batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi isteği. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

Taraflar diğer komitelerin toplantı tarihlerini henüz kararlaştırmadı.

FETÖ'ye ilişkin komite ise aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı ile göç ve vize konularını da değerlendirecek.

Suriye komitesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, FETÖ ile mücadele komitesine Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay, Irak komitesine de Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın başkanlık yapması bekleniyor.

masa , türkiye , tarih , abd
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