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Türkiye ile Katar, Taliban'la anlaştı iddiası

Türkiye ile Katar, Taliban'la anlaştı iddiası

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil Havalimanı için anlaştığını açıkladı.

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

 TÜRK-KATAR HEYETİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK
Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasındaki görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil’den Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

(AA)

Etiketler diplmatik kaynaklar taliban katar
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