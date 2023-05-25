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Türkiye İttifakı seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu

Türkiye İttifakı seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu
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Türkiye İttifakı bileşenleri, Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinin iptal edilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Türkiye İttifakı bileşenleri olarak, Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinin iptal edilmesi için YSK'ya başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Başkan Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ilk tur seçimlerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Nüfus artış hızı ile seçmen sayısındaki artışın uyumlu olmadığını belirten Yalçın, "Bu iddia iktidarın dolaylı yoldan başka etnik gruplara geçmesi anlamına gelir. Ve buna göz yuman veya bunun faili olan mevcut iktidarın dış güçlerle işbirliğini ifade eder. Konu açıklığa kavuşturmadan ikinci tur seçiminin yapılması 'atı alan Üsküdar'ı geçer' sonucunu verecektir. YSK bundan sorumludur. Görevi ihmal ve kötüye kullanma söz konusudur." dedi.

"SEÇİM ŞAİBELİ HALE GELECEKTİR"
Başkan Yalçın, vatandaşlığa geçenlerin Türkçe bilmesinin esas olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yasalara aykırı olarak verilmiş vatandaşlık sonucu oy kullananların Türkçe dahi konuşamadığı çeşitli videolarda izlemektedir. Türkçe bilmeyenlerin oy kullandığı bir seçim ülkenin seçim yoluyla el değiştirmesi demektir. Faili mevcut hükümettir. YSK sorumludur. Hükumet görevini kötüye kullanmış vatandaşlık esasına aykırı davranmıştır. Seçim sürecinde içeriği yalan yanlış bilgi ile dolu saati afiş ve videolarla propaganda yapılmakta ve bu konuda yargı veya YSK sessiz kalmaktadır. YSK ve yargı güvenirlik ve meşruiyetini yitirmiş görevi ihmal ve kötüye kullanma aczine düşmüştür. Tüm bahsedilen konular açıklığa kavuşturulmadan yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu da birincisi gibi şaibeden uzak olmayacak."

"TÜRKİYE ARSIZA TESLİM EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"
Başkan Yalçın, bu durumda seçimlerin hukuki ve siyasi meşruiyetinin sorgulanacağının altını çizerek, "Buna meydan vermemek için birinci seçim sonucu iptal edilmeli ve belirtilen hususların açıklığa kavuşturulduktan sonra seçim süreci yeniden kaldığı yerden başlatılmalı veya gerekiyorsa yenilenmelidir. Türkiye hırsıza, arsıza teslim edilecek bir vatan, ülke ve devlet değildir ve olamaz" ifadelerini kullandı.

Etiketler ysk başvuru seçim
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