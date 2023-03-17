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Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu
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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 7 partili Türkiye ittifakı Cumhurbaşkanı adayı oldu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi ve Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin (TEK Parti) oluşturduğu "Türkiye İttifakı" Cumhurbaşkanı adayı oldu. 

"BANA GÜVENEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Yeşilköy'de bir otelde 16.00'da Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özal, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Herkese eşit bir Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Özal, "Türkiye İttifakı beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

Etiketler türkiye ittifak cumhurbaşkanı aday
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