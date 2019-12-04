Türkiye NATO savunma planını kabul etti

Türkiye'nin, NATO Liderler Zirvesi'nde onaylanması için 'YPG'nin terör örgütü olarak tanınması' şartı koştuğu Baltık savunma planını kabul ettiği belirtildi.

Litvanya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planını onaylamayı kabul ettiği” belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Londra’daki NATO zirvesinin kapanışında yaptığı basın açıklamasında, "Baltıklar ve Polonya savunma planı yenilendi" ifadelerini kullandı. Stoltenberg şunları söyledi:

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

NE OLMUŞTU?

Zirve öncesinde, Türkiye’nin bu plana onay vermek için YPG’nin terör örgütü olarak tanınması şartını koştuğu ortaya çıkmıştı. Plan, Polonya’nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya’yı olası bir Rus saldırısından korumayı öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Londra’ya hareketi öncesinde, “NATO müttefiklerinin YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı’na karşı çıkmaya devam edileceğini” söylemişti.