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Türkiye referanduma mı gidiyor? Cumhur İttifakı'nın 26 vekile ihtiyacı var

Türkiye referanduma mı gidiyor? Cumhur İttifakı'nın 26 vekile ihtiyacı var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği için referandumu işaret etti. TBMM’de 334 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP’nin yasa teklifini referanduma götürebilmek için 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Anayasaya göre, halk oylaması için 360 kabul oyu gerekiyor.

Muhalefet partilerini “HDP ile birlikte hareket ettiği” gerekçesiyle topa tutan Cumhur İttifakı, önceki gün, “başörtüsü serbestisini” öngören anayasa değişikliği için HDP’nin de içinde yer aldığı muhalefetin kapısını çaldı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için yeniden halkoylamasını işaret etse de bu zor görünüyor. TBMM’de 334 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP’nin bu teklifi referanduma götürebilmek için 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Anayasaya göre, halkoylaması için 360 kabul oyu gerekiyor. Anayasa değişikliği teklifinin parlamento referandumsuz kabulü için ise 400 milletvekili “evet” oyu vermeli. 

AK Parti’nin, 200 milletvekilinin imzası ile mevcut anayasanın 24. ve 41. maddesinde değişiklik öngören anayasa değişikliği teklifini, pazartesi günü “TBMM Başkanlığı’na sunacağı” belirtiliyor. 

MUHALEFET "TEMKİNLİ"
İktidar, daha önce “HDP ile birlikte hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirdiği muhalefetin önceki gün kapısını çaldı. İktidar kanadının anayasa değişiklik teklifi için “HDP’nin de görüşünü alması” dikkat çekti. Ancak edinilen bilgiye göre muhalefet kanadı, “AK Parti’nin hazırladığı anayasa değişlik teklifini masaya yatıracak.” Muhalefete göre, “teklifin genel kurulda referandum için de gerekli sayıya ulaşamayacağı” belirtiliyor. 

Cumhuriyet

Etiketler recep tayyip erdoğan referandum anayasa değişikliği halk oylaması
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