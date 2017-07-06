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  4. 06 Temmuz 2017 11:20

Türkiye resti çekti: O teklifleri elimizin tersiyle itiyoruz

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye resti çekti: O teklifleri elimizin tersiyle itiyoruz
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değil. Bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesi böyle bir karar vermeye yaklaşırsa o başka bir meseledir." dedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme  Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye'ye geldi. Avrupa Parlementosu'nda Türkiye raporunun görüşüleceği kritik toplantı öncesi AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile görüştü. Görüşme öncesi konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Parlamentosunda bugün oylanacak  Türkiye raporunda müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapılacağı haberlerini,  ayrıca üyelik müzakereleri yerine güçlü iş birliği çağrılarını nasıl  değerlendirdiği sorularını yanıtladı. Çelik, Türkiye-AB arasındaki ilişkinin omurgasının katılım  müzakereleri olduğunu belirterek, "Katılım müzakerelerinin dışında herhangi bir  teklif Türkiye-AB arasındaki bütün anlaşmalara ve şimdiye kadar yürütülen  ilişkinin doğasına aykırıdır" diye konuştu.

 
Bu çağrının yıllar önce ilk olarak Avrupa projesine de karşı olan  aşırı sağ kesimler tarafından dillendirildiğini hatırlatan Çelik, şöyle devam  etti:  "Bunlar esasen Avrupa değerlerine de karşı kesimler. Sonra zaman  içinde bunun maalesef bazı ana siyasi akımlara da sirayet ettiğini gördük. Şöyle bir şey söz konusu değil: 'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın,  onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar  esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar  sağlıklı teklifler değil. Bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesi böyle bir karar  vermeye yaklaşırsa o başka bir meseledir. Ama bugün böyle bir karar verilmemişken  ilişkinin doğasını buraya çevirmek, aramızdaki ilişkiyi buraya kodlamaya çalışmak  Avrupa projesini sabote etmeye çalışanlara fırsat verir ve çok büyük bir yanlış  olur."

ab , avrupa birliği , ömer çelik