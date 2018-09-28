''Türkiye Suriye ile masaya oturacak''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele sürecine dahlinin son derece faydalı ve olumlu olduğunu belirterek Rus birliklerin Suriye'ye gereken zamanda intikal ettiğini söyledi. Perinçek, Ankara'nın Şam'la kaçınılmaz olarak ilişki kuracağını da kaydetti.

Perinçek, Sputnik'e verdiği demeçte, "Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele sürecine dahli, son derece faydalı ve olumlu oldu. Türkiye ve Rusya, birbiriyle partner oldu. Ancak önemli olan, bölgede ABD karşıtı bir cephe oluşması. Tabii ki bu, sonsuza dek değil. ABD, Suriye'den çekildikten ve ülkedeki güvenlik tehditleri ortadan kalktıktan sonra Ruslar, Türkler, İranlılar da dahil tüm yabancı askerler Suriye'den çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Perinçek'e göre ABD'nin Suriye'ye saldırmasının nedeni, Washington'un 'Kürdistan planı'nı hayata geçirmek.

"Bu bir Müslüman İsrail olacaktır. Böylece, ilk olarak İsrail güçlendirilecek. Zira bölgede tek başına ve bir müttefike ihtiyacı var. İkinci olarak da, ABD, Ortadoğu'da ikinci destek noktasına ve kendisine ait bir güce sahip olacak" diye devam eden Perinçek, ABD'nin Körfez ülkelerini, Çin'den başlayan Büyük İpek Yolu güzergahını kontrol altına alacağını kaydetti.

"Kürtler bağımsız devlet istemiyor"

Kürtlerin bağımsız bir devlet istemediğini ancak ABD'nin kendi çıkarları için bu düşünceyi desteklediğini söyleyen Perinçek, ABD'nin Kürdistan kurma planını uygulama amacıyla Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'deki limanlara bir koridor açmak için Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığının altını çizdi.

"ABD, Suriye'nin kuzeyinde kaybeden tarafta"

ABD'nin Suriye'deki varlığını çok uzun süre koruyamayacağı görüşünü paylaşan Perinçek, Washington'un Suriye'nin kuzeyinde açık şekilde kaybeden tarafta olduğunu kaydetti.

"Erdoğan'ın Esad hakkında kişisel saplantısı var"

Perinçek, "Suriye krizinde sona yaklaşılıyor. son dikişleri dikkatlice, koordinasyon içinde ve Astana ile Soçi anlaşmalarına uygun olarak atmak gerekiyor. Bu çerçevede Ankara, Şam'la mutlaka ilişki kurmalı. Görünüşe göre (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a karşı kişisel bir saplantısı var ve bunu devletin çıkarlarıyla açıklamak imkansız. Ancak Ankara ve Şam arasındaki kaçınılmaz olarak ilişki kurulacak. ABD'nin Amerikan kampına dönmesi artık imkansız. Zira ABD, Türkiye'yi bölmek istiyor, PKK'ya silah tedarik ediyor, Türk ekonomisini iflasa sürüklemeye çalışıyor" diye konuştu.

"Rusya ve Türkiye'nn de yer aldığı Çin'den Almanya'ya uzanan bir ittifak kuruluyor"

Perinçek'e göre küresel siyaset merkezi Avrasya'ya kayıyor ve Çin'den Almanya'ya uzanan, Rusya ve Türkiye'nin de yer aldığı bir ittifak kuruluyor.

Bu ittifakın ABD ve İsrail'e karşı olduğunu, Akdeniz'deki bu çekişmenin gelecekteki gelişmeleri tayin edeceğini savunan Perinçek, şöyle devam etti: "ABD öncülüğündeki ittifak bölgeyi kontrolü altına alırsa, bu tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturacak. Bu bağlamda Rus-Türk ilişkileri daha stratejik bir anlam kazanıyor. Liderlerimiz ne derse desin ve hangi olaylar yaşanırsa yaşansın Rusya ve Türkiye, 21. yüzyılda birlikte hareket edecek."

