Türkiye ve Katar'dan 10 anlaşma birden! Borsa İstanbul'a ortak oldular

Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek. Anlaşma çerçevesinde Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlıların oldu.

VARLIK FONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF’den yapılan yazılı açıklamada, “TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor” denildi.

VARLIK FONUNUN PAYI YÜZDE 80,6’YA GERİLEYECEK

TVF, hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borsa İstanbul’da 2015’te aldığı yüzde 10’luk payı, ABD’de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılanıp ceza alan Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul başkanı olarak atanması sonrasında TVF’ye satmıştı.

10 ANLAŞMA İMZALANDI

Atılan imzalar karşılığında şu anlaşmalar yapıldı:

-İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma



-İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı



-İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat



-Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma



-Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı



-Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon



-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı



-Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı



-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



-Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı

Törende, ayrıca Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı Ortak Bildirisi"ni imzaladı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi törenle karşıladı.

Al Sani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi giriş kapısında karşıladı.

