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Türkiye ve Suriye arasında kritik görüşme

Türkiye ve Suriye arasında kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu, Suriye'de 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına ülkemizin desteği yinelendi" denildi.

DHA

Etiketler Suriye türkiye hakan fidan Dışişleri Bakanlığı heyet
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