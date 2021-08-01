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Türkiye yarına kilitlendi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Türkiye yarına kilitlendi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı kabine toplantısında görüşülecek. Toplantıda ''Kapalı mekanlara girişte aşı şartı getirilecek mi?'' sorusu da yanıt bulacak.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, kısıtlamaları yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu gündemle yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek. 

''RAKAMLAR ALEYHE DÖNDÜ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı döneminde artan hareketliliği işaret ederek, yapılacak ilk kabine toplantısında artan vaka sayısını değerlendireceklerini söylemişti. Erdoğan, ''Bayramda halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Rakamlar aleyhe döndü'' demişti.  

VAKA 4 KATTAN FAZLA ARTTI

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'da günlük vaka sayısı 5 bin 288'di. 42 kişi de hayatını kaybetmişti. Ancak Temmuz ayında vakalar 4 kattan fazla arttı.

31 Temmuz'da 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi de hayatını kaybetti.

"KAPALI MEKANLAR İÇİN AŞI ŞARTI" MASADA

Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu artışın nedenlerine yönelik bir sunum yapacak. Aşılamadaki son durumu da aktaracak. Alınabilecek önlemlere ilişkin alternatifleri masaya getirecek.

Seçenekler arasında seyahat ile belli gün ve saatlerde sokak kısıtlamaları yer alıyor. Kapalı mekanlara girişte aşı şartı da değerlendirilmesi beklenen başka bir seçenek.

Kabine toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler kabine toplantısı aşı olmayanlara kısıtlama kapalı mekanlarda aşı şartı
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